استهداف صاروخي روسي مكثف لمدن ومواقع أوكرانية

شنّت القوات الروسية فجر اليوم الخميس سلسلة ضربات على أنحاء واسعة من أوكرانيا شملت خصوصاً منطقتي خاركيف (شرق) وأوديسا (جنوب)، كما دوّت انفجارات في العاصمة كييف.

وفي كييف، أكّد رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو صباح الخميس دويّ "انفجارات في حيّ هولوسييفسكي بالعاصمة" الواقع في جنوب المدينة.

وكانت الإدارة العسكرية في كييف قالت فجر الخميس إنّ الدفاعات الجوّية تصدّت لأهداف في سماء العاصمة.

وفي شرق البلاد، قال أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "العدو شنّ نحو 15 ضربة على مدينة خاركيف ومنطقتها".

وأضاف أنّ "المحتلّين يستهدفون مجدّداً بنى تحتية حيوية".

ولفت الحاكم إلى أنّه "وفقاً للمعلومات الأولية، أصيب مبنى سكني خاص في منطقة خاركيف".

وفي مدينة خاركيف، عاصمة المنطقة، قال رئيس البلدية إيغور تيريخوف إنّ "البنية التحتية للطاقة" استُهدفت مما أدّى إلى "مشاكل" في الكهرباء في أجزاء من المدينة.

وفي جنوب البلاد، قال ماكسيم مارشينكو، حاكم منطقة أوديسا إنّ "صواريخ أصابت البنية التحتية للطاقة في المنطقة وألحقت أضراراً بمبان سكنية"، واصفاً ما تعرّضت له منطقته بـ"ضربة صاروخية ضخمة".

وأضاف "لحسن الحظ، لم يسقط ضحايا"، مشيراً إلى أنّ القصف أدّى إلى "تقنين إمدادات الكهرباء".

غير أنّ فرق الإسعاف في أوديسا أكّدت إصابة شخصين على الأقلّ بجروح من جرّاء هذا القصف.

وفي خميلنيتسكي الواقعة في غرب البلاد، حضّ حاكم المنطقة سيرغي غماليي السكّان على "البقاء في الملاجئ" لأنّ "العدو يضرب البنى التحتية الحيوية في البلاد".

ودوّت انفجارات في مناطق أوكرانية أخرى، من بينها خصوصاً ميكولاييف (جنوب) ولفيف (غرب) ودنيبرو (شرق)، بحسب ما أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام محلية.

وانقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا النووية في أعقاب الضربة الروسية، على ما أعلن مشغل الطاقة النووية في أوكرانيا الخميس، مضيفا أنها تعمل حاليا على مولدات ديزل.