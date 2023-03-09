على عمق 900 متر.. عمال عالقون في منجم للبوتاس في منطقة كاتالونيا شمال شرقي إسبانيا

قالت فرق الإطفاء في إسبانيا إن ثلاثة أشخاص عالقين على عمق 900 متر في منجم للبوتاس في منطقة كاتالونيا شمال شرقي أسبانيا على إثر حادث وقع الخميس.

وقال ناطق باسم إدارة الإطفاء في كاتالونيا "ندرس مع الشركة" التي تملك المنجم "كيفية القيام بإنقاذهم".

وتملك المنجم شركة "آي سي إل إيبيريا" فرع عن المجموعة الاسرائيلية "آي سي إل" في إسبانيا.

وقالت الشرطة الكاتالونية إن "انهيارا" قبيل الساعة التاسعة (08,00 ت غ) في المنجم تحت الأرض، موضحة انها نشرت وحدات متخصصة للمشاركة في عملية الإنقاذ، بما في ذلك وحدة للكلاب المدربة.

وذكرت إدارة الطوارئ في المنطقة أنها أرسلت مروحية طبية وفريقا من الأطباء النفسيين.