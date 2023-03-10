قتلى وجرحى في إطلاق نار بمدينة هامبورغ الألمانية

أعلنت شرطة مدينة هامبورغ الألمانية، الجمعة، سقوط قتلى وجرحى نتيجة إطلاق نار بشكل عشوائي .

وذكرت شرطة المدينة أن إطلاق النار وقع مساء الخميس عند الساعة 21:15 بالتوقيت المحلي (20:15 ت.غ) في هامبورغ شمالي ألمانيا.

ولم تعلن الشرطة على الفور عن حصيلة رسمية للضحايا، لكن وسائل إعلام ألمانية تحدثت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين، وفق شبكة "بي بي سي".

وذكرت الشرطة في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر، أنها عثرت على شخص ميت في مكان الحادثة، وتعتقد أنه الجاني، موضحة أن التحقيقات الأولية تشير أن المهاجم تصرف بمفرده.

وأشارت الشرطة أن "التحقيقات لا تزال مستمرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.