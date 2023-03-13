شلل في أكبر أربعة مطارات في ألمانيا بسبب "إضراب تحذيري"

ألغيت مئات الرحلات الجوية اليوم الاثنين، في أكبر أربعة مطارات ألمانية بسبب إضراب أعلنته النقابات ليوم واحد.

وكانت نقابة "فيردي" العمالية في ألمانيا، دعت في وقت سابق إلى "إضراب تحذيري" في مطارات مدن برلين وهامبورغ وبريمن وهانوفر اعتراضا على الأجور وظروف العمل، حسبما نقل موقع "ذا لوكال" الأوروبي.

وأعلن مطار برلين الدولي عدم إقلاع أي رحلات اليوم، مشيرا إلى تأثر الرحلات القادمة إلى المطار أيضا.

واضطر المطار إلى إلغاء حوالي 200 رحلة جوية، ما أثر على حركة 27 ألف مسافر.

وطلبت إدارة مطار برلين من الركاب الاتصال بشركات الطيران لمعرفة الوضع الحالي لرحلتهم.

من جهتها، أعلنت إدارة مطار هامبورغ أيضًا "عدم إمكانية" تحقيق حركة الإقلاع المنتظمة للطائرات.

وقالت إنه المرجح أن يتسبب الإضراب في إلغاء وتأخيرات في وصول الرحلات القادمة.

وألغى مطار هامبورغ، اليوم، أكثر من 120 رحلة مغادرة و50 رحلة قادمة على الأقل، وفقًا لهيئة المطار.

وتطالب نقابة فيردي العمالية بزيادة الأجور بنسب تفوق معدلات التضخم، وزيادة الأجور عن العمل الإضافي والعمل الليلي، وتحسين ظروف العمل.

يذكر أنها المرة الثانية خلال شهر التي تتأثر فيها مطارات برلين وهامبورغ وبريمن وهانوفر بالإضراب بسبب النزاع الحالي حول الأجور وظروف العمل.