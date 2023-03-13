صحف عالمية: الرئيس الصيني قد يتدخل لحل الأزمة الأوكرانية

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الاثنين، عن احتمال تدخل الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة - لم تسمها - إن الرئيس الصيني "يخطط للتحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة منذ بداية الحرب" بين موسكو وكييف.

وأضافت أن "شي" سيتحدث على الأرجح مع زيلينسكي "بعد زيارته لموسكو الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى إمكانية عقد الاجتماعات بين بوتين وزيلينسكي "افتراضيا"، وفق للمصادر.

وتعتبر أي مساعٍ صينية في هذا الشأن "انعكاسا لجهود بكين للعب دور أكثر فاعلية في التوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، وفي أعقاب تقديم بكين مقترحا لتسوية الأزمة "سلميا".

وتأتي هذه التقارير أيضا في أعقاب توسط الصين في الاتفاق السعودي - الإيراني، الذي نتج عنه استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.

وفي24 فبراير/ شباط الماضي، كشفت الصين عن مقترح لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا "سلميا"، وشددت على ضرورة استئناف "الحوار المباشر" بين روسيا وأوكرانيا في "أسرع وقت ممكن".

ونصت بنود المقترح على ضرورة احترام سيادة كافة الدول، وتطبيق القانون الدولي بشكل موحد، والتخلي عن المعايير المزدوجة.

وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تناميا متصاعدا، وحذرت دول غربية عدة من الدور الذي قد تلعبه الصين في مسار الحرب الروسية في أوكرانية.

في غضون ذلك، أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي عقب لقاء سابق بالرئيس الروسي، أن العلاقات بين روسيا والصين "ليست موجهة ضد دول ثالثة، لكنها لا تخضع لضغوط من دول ثالثة".