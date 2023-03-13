لندن.. احتجاجات مناهضة للنظام الملكي في المملكة المتحدة

نظمت مجموعة مناهضة للنظام الملكي في المملكة المتحدة، الإثنين، احتجاجا في العاصمة لندن للمطالبة بإلغائه.

وتجمع المحتجون بالقرب من كنيسة وستمنستر بمناسبة "يوم الكومنولث" المخصص للاحتفال بتأسيس مجموعة دول الكومنولث، والذي يحتفل به منذ عام 1977 في الإثنين الثاني من شهر مارس/ أذار من كل عام.

وفي التظاهرة التي نظمتها مجموعة "الجمهورية"، حمل المحتجون لافتات مكتوب عليها "ليس ملكي" و"يسقط التاج"، ورددوا هتافات مناهضة للنظام الملكي في المملكة المتحدة، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وقال رئيس المجموعة جراهام سميث، للأناضول، إن المحتجين يريدون أن تكون "بريطانيا دولة ديمقراطية".

وأضاف: "يجب أن نقدم أنفسنا كدولة ديمقراطية حديثة وحرة وعادلة، حيث الجميع مواطنون ولا أحد فوق القانون".

وأوضح سميث أن "الملكية تدمر صورة البلاد وتجعل المملكة المتحدة تبدو وكأنها عالقة في الماضي".

وأضاف أنه "بدلا من التتويج يجب أن يكون لدينا انتخابات، وبدلا من (الملك) تشارلز، يجب أن يكون لدينا خيار".

وأشار أن حفل التتويج المقرر إقامته في 6 مايو/ أيار المقبل "سيكلف مئات الملايين من الجنيهات".

ومن المقرر تتويج تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، ملكا وملكة للمملكة المتحدة ودول الكومنولث الأخرى في 6 مايو المقبل في كنيسة وستمنستر.

وتتكون مجموعة الكومنولث من 56 دولة أغلبها كانت مستعمرات بريطانية.