مستثمرون أمريكيون يهددون نتنياهو بسحب استثماراتهم من إسرائيل

حذر مستثمرون يهود أمريكيون من وقف استثماراتهم في حال مضت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القوانين التي تحد من سلطة القضاء.

وجاء في نص الرسالة سربت لوسائل إعلام إسرائيلية عن 255 مستثمرا يهوديا أمريكيا: "لدينا مكاتب في إسرائيل توظف عددا كبيرا من المواطنين، ونستثمر بشكل كبير في الدولة، وشركاتنا تعتمد استراتيجيا على إسرائيل".

وأضافت الرسالة: "نود أن نعرب عن استيائنا العميق من التغييرات المقترحة على النظام القضائي والقانوني في البلاد، نحن ندرك أنه لا يوجد نظام مثالي، وأن الكثيرين يشعرون بالحاجة إلى إصلاح النظام".

واستدركت: "ومع ذلك، نعتقد أن نظام المحاكم المستقل حقا أمر ضروري للديمقراطية، فضلاً عن كونه حاسما للأقليات والحقوق المدنية في إسرائيل".

وحذرت من أنه "سيشعر العديد من القادة في مجتمع الأعمال، بأنهم مجبرون على إعادة تقييم اعتمادهم على إسرائيل كوجهة استراتيجية للاستثمار، وتوفير المواهب، وبناء المراكز الهندسية، والحفاظ على الملكية الفكرية، كما سيصبح من الصعب بشكل متزايد الدفاع عن إسرائيل والدفاع عنها دوليا".

وحثت نتنياهو "على التباطؤ، وأخذ الوقت الكافي للنظر بعناية في الخيارات، واعتماد الإصلاحات الضرورية فقط بناءً على إجماع واسع، مع الحفاظ على الضوابط والتوازنات ذات المغزى".

وتم توجيه الرسالة الى نتنياهو يوم الأحد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري العبري، الإثنين، إن 255 مستثمرا يهوديا أمريكيا وقعوا الرسالة.

وشهدت الأيام الأخيرة الكثير من الاحتجاجات من قطاعات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي واليهودي الأمريكي، ضد قوانين تدفع بها الحكومة للحد من سلطة القضاء.

ويحتج عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا في إسرائيل ضد القوانين، التي ينظر بها الكنيست، دون أن تلوح بالأفق إمكانية لعدول الحكومة عنها.