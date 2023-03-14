"بي بي سي" تعتذر وتعيد مذيعاً علقت عمله لانتقاده سياسة الحكومة حول الهجرة

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إعادة المذيع الرياضي غاري لينيكر إلى عمله بعدما علقت عمله منذ أيام، بسبب دفاعه عن اللاجئين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أعقاب جدل حول مبادئ الحيادية على الانترنت.

وقال مدير القناة تيم ديفي، في بيان، إن لينيكر جزء مهم من "بي بي سي"، وإنه سيعود إلى التغطية الرياضية مع نهاية الأسبوع المقبل، معتذرا عن أي تغيرات طرأت على برامج القناة الرياضية.

من جهته، رحب لينيكر بقرار عودته، وقال على تويتر: "مهما كانت الصعوبات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، فهي لا تقارن بأن يضطر المرء إلى النزوح من وطنه هربا من الاضطهاد أو الحرب وبحثا عن ملجأ في أرض بعيدة".

وأضاف: "كم هو مثلج للصدر رؤية تعاطف الكثيرين منكم مع هؤلاء المهاجرين في محنتهم، لا نزال بلدا تعيش فيه أغلبية تمتاز بالتسامح والكرم وحسن الضيافة".

وكان لينيكر انتقد خطاب حكومة رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك حول طالبي اللجوء، ووصف إيقافه عن العمل بأنه "أمر سريالي".

والجمعة، أبلغت "بي بي سي" لينيكر بضرورة الاعتذار عن تغريداته التي انتقد فيها خطاب حكومة سوناك، أو أنه لن يكون قادراً على تقديم برنامجه في عطلة نهاية الأسبوع.

لكنه رفض الاعتذار، مما خلق موجة غير مسبوقة من الانسحابات قام بها أصدقاء داعمين له له من النقاد والمعلقين الرياضين.

وحملت التغريدة التي تسبب في تعليق عمل لينيكر مقارنة بين اللغة المستخدَمة في خطة الحكومة البريطانية بخصوص طالبي اللجوء وتلك اللغة "التي استخدمها الألمان في حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي" إبان النظام النازي.