الكرملين يصف العلاقات الروسية-الأمريكية بأنها سيئة للغاية

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة بأنها "سيئة للغاية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين في العاصمة موسكو، الأربعاء، تعليقًا على حادث سقوط طائرة مسيرة أمريكية في البحر الأسود.

وأشار بيسكوف إلى عدم وجود اتصالات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحادثة.

وقال إن العلاقات الثنائية بين البلدين "عند أدنى مستوياتها وفي حالة سيئة للغاية".

وتطرق بيسكوف إلى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برئيس النظام السوري بشار الأسد، في موسكو الأربعاء.

ولفت إلى أن اللقاء سيتناول العلاقات الثنائية والملف السوري والعلاقات بين تركيا وسوريا.

والثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إن حادثة سقوط المسيرة وقعت فوق المياه الدولية للبحر الأسود عندما اعترضتها مقاتلة روسية من طراز"SU-27" بشكل "غير آمن وغير احترافي".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن "المسيرة الأمريكية قامت بمناورة حادة وتحطمت بعد مواجهة مقاتلات روسية بالقرب من حدود البلاد".

وأضافت: "مقاتلاتنا لم تستخدم أسلحة ولم تصطدم بالمسيرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود".