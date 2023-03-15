معلومات استخباراتية نمساوية تحذر من استهداف للكنائس في فيينا

قالت الشرطة النمساوية اليوم الأربعاء إنها تلقت معلومات من أجهزة الاستخبارات تفيد باحتمال وقوع "هجوم بدوافع إسلامية" على الكنائس في فيينا.

ونشرت الشرطة في فيينا تدوينة على تويتر بأنها شددت إجراءاتها أمام مبان معينة، من ضمنها الكنائس، وزادت من تواجد عناصرها في العاصمة النمساوية.

وأضافت في التدوينة "هناك تهديد غير محدد بالاعتداء على الكنائس. وكإجراء احترازي، تم وضع النقاط المعنية تحت حراسة قوات الشرطة النظامية والخاصة على نحو متزايد".

وقالت "إذا كان هناك خطر ملموس على السكان في موقع محدد، فإن شرطة فيينا ستحذر على الفور من خلال كافة القنوات المتاحة". أوضحت الشرطة أنه ليس بإمكانها تحديد المدة التي سيتم فيها تطبيق الإجراءات الأمنية.

وقال الناطق باسم الشرطة، ماركوس ديتريش، لمحطة "فين" الإذاعية المحلية إنه "تم تجهيز أفراد الشرطة بخوذات وسترات واقية من الرصاص وبنادق هجومية، وسيقومون بأنشطة المراقبة وأيضا إجراء عمليات تحقق على الطرق".

لم يذكر ديتريش أي تفاصيل أخرى عن خلفية التهديد، لكنه قال إنه سيظهر المزيد من أفراد الشرطة وهم يقومون بدوريات بالقرب من الكنائس.

ودعت الشرطة المواطنين إلى عدم نشر صور أو مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لأفرادها المنتشرين.

في عام 2020، نفذ رجل حاول سابقا الانضمام إلى تنظيم داعش هجوما في فيينا مستخدما بندقية آلية وسترة ناسفة مزيفة، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص قبل أن تقتله الشرطة.