دعوات لإضراب عام في اليونان على خلفية تصادم قطارين

أنطلقت دعوات لإضراب عام في اليونان، اليوم الخميس، ردا على كارثة السكك الحديد التي وقعت الشهر الماضي.

وأسفر الاضراب عن وقف الرحلات الجوية، وتعطيل الخدمات على نطاق واسع، مع التخطيط لاحتجاجات في مدن بأنحاء البلاد يوم الخميس.

كما أدى الإضراب إلى توقف العبارات إلى الجزر اليونانية، وعمل المستشفيات العامة بعمال الطوارئ فقط، إضافة إلى وقف خدمات النقل العام ، ما أدى إلى إلغاء الدراسة.

واحتشدت النقابات خلف اتحادات عمال السكك الحديد التي نظمت إضرابات متعددة منذ اصطدام قطارين في شمال اليونان يوم 28 فبراير/ شباط، خلف 57 قتيلا وعشرات المصابين.

وتقول الحكومة، التي تخوض انتخابات برلمانية قريبا، إن خدمات السكك الحديد ستستأنف بدءا من 22 مارس آذار، وستعمل بكامل قواها تدريجيا حتى 11 أبريل نيسان، مع اضافة عاملين لمراقبة قواعد السلامة، وخفض السرعة الإلزامية على طول أجزاء من المسار.

وشهدت حكومة يمين الوسط لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس تراجعا قويا في شعبيتها وفق استطلاعات رأي اجريت في الأسابيع الأخيرة، أمام منافسها الرئيسي، حزب سيريزا اليساري، إذ خاض الجانبان نقاشا حول كيفية إصلاح شبكة السكك الحديد اليونانية القديمة.

ووعد ميتسوتاكيس بحدود أوضح بين الخدمات والسلطات المشرفة عليها، وطلب مساعدة خبراء من الاتحاد الأوروبي في صياغة التعديلات.