روسيا: لا بد من التحضير للقاء بين أردوغان والأسد

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه يجب إجراء التحضيرات أولًا لعقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس النظام في سوريا بشار الأسد.

جاء ذلك ردّا على أسئلة الصحفيين في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، حول إمكانية عقد لقاء بين أردوغان والأسد.

وأشار بيسكوف إلى أن انعقاد مثل هذا اللقاء يجب أن يتحقق بعد إجراء سلسلة من الاتصالات التنسيقية.

وقال: "يتم الآن إجراء هذه الاتصالات، وسوف تتواصل الإجراءات في هذا الاتجاه".

وأوضح أن اللقاء الذي عقد الأربعاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والأسد في موسكو، تناول تحسين العلاقات بين تركيا وسوريا.

وبدأ في موسكو الأربعاء اجتماع بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد حول الملف السوري، ومن المنتظر أن ينتهي الخميس.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول 2022، أعلن أردوغان أنه عرض على بوتين "عقد لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلقى العرض بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات".