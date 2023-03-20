المفوضية الأوروبية تتعهد بمليار يورو لإعادة الإعمار في تركيا

تعهدت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بدعم تركيا بمليار يورو من أجل إعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك على لسان رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر المانحين الدولي "معاً من أجل الشعبين التركي والسوري" المنعقد في بروكسل.

وقالت فون دير لاين: "يسرني إعلان أن المفوضية الأوروبية لوحدها ستدعم تركيا بمليار يورو من أجل إعادة الإعمار بعد الزلازل".

وأضافت أنه "يجب إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات مع مراعاة أعلى معايير السلامة ضد الزلازل، كما يجب إصلاح مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الحيوية الأخرى".

وخلال مشاركته بالمؤتمر عبر "الفيديو كونفرنس"، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدمار الذي خلفه الزلزال جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي، يقدر بـ 104 مليارات دولار، مبيناً أنه لا يمكن لدولة أن تكافح بمفردها كارثة بهذا الحجم.

وأثنى على التضامن الدولي قائلاً: "لن ننسى إطلاقا التضامن الذي أبداه جميع أصدقائنا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية في هذه الأيام الصعبة".