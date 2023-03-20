بوتين يتعهد بإمداد إفريقيا بالحبوب في حال عدم تجديد اتفاق الصادرات الأوكرانية

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال لم يتم تجديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية خلال شهرين، بإمداد إفريقيا بالحبوب مجاناً.

وقال بوتين في خطاب ألقاه في موسكو أمام مسؤولين أفارقة، اليوم: "إذا قررنا في نهاية المطاف عدم تمديد هذا الاتفاق خلال ستين يوما، فنحن على استعداد لنسلم مجانا من روسيا كل الكميات التي تم إرسالها في الآونة الاخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في إفريقيا".

وأكد بوتين أنه يعطي "أولوية" للعلاقات مع الدول الإفريقية فيما تسعى موسكو لإيجاد شراكات جديدة لمواجهة العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين في موسكو في خطاب أمام ممثلين أفارقة "أؤكد أن بلادنا لطالما أعطت أولوية للتعاون مع الدول الإفريقية وستواصل القيام بذلك".