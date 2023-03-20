مؤتمر المانحين في بروكسل يتعهد بـ7 مليارات يورو لمتضرري الزلزال

تعهّد مؤتمر المانحين في بروكسل، الاثنين، بتقديم نحو 7 مليارات يورو لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أعلن أولف كريسترسون، رئيس الوزراء السويدي، في ختام مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا والذي تنظمه المفوضية الأوروبية والسويد التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

وأكد كريسترسون على أن "منكوبي الزلزال ليسوا وحيدين أمام هذه الكارثة التي حلت بهم"، مشدداً على أهمية المساعدات المقدمة لهم.

بدورها، أعربت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها إزاء تضامن المجتمع الدولي مع منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا، معلنة أن "أن المفوضية الأوروبية لوحدها ستدعم تركيا بمليار يورو من أجل إعادة الإعمار بعد الزلازل".

وأضافت فون دير لاين أن مؤتمر المانحين الذي عقد اليوم، هو بداية في طريق تضميد جراح المنكوبين.

وخلال مشاركته بالمؤتمر عبر "الفيديو كونفرنس"، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدمار الذي خلفه الزلزال جنوب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي، يقدر بـ 104 مليارات دولار، مبيناً أنه لا يمكن لدولة أن تكافح بمفردها كارثة بهذا الحجم.

وأثنى أردوغان على التضامن الدولي قائلاً: "لن ننسى إطلاقا التضامن الذي أبداه جميع أصدقائنا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبقية المنظمات الدولية في هذه الأيام الصعبة".

وفي 6 فبراير 2023، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان متتاليان بقوة 7.7 و7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.