سوق خيري بمجلس أوروبا لمساعدة منكوبي زلزال تركيا

نظمت إدارة مجلس أوروبا في مقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، الثلاثاء، سوقاً خيرياً لمساعدة منكوبي الزلزال في تركيا.

وانعقد، الثلاثاء، الاجتماع الرابع والأربعون للجمعية العامة لمؤتمر الإدارات المحلية والإقليمية بمجلس أوروبا، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح من فقدوا حياتهم في الزلازل.

وعلى هامش اجتماع الجمعية العامة، نظمت إدارة مجلس أوروبا، بدعم من العاملين في مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، سوقاً خيرياً لمساعدة منكوبي الزلزال.

وفي كلمة له خلال افتتاح السوق الخيري الذي حمل اسم "التضامن مع تركيا"، أعرب رئيس الوفد التركي للإدارات المحلية والإقليمية في مجلس أوروبا، طاهر بويوك أقين، عن شكره على الفعالية.

وأكد بويوك أقين، الذي يشغل منصب رئيس بلدية قوجه إيلي في تركيا، أن بلاده بدأت بالتعافي بسرعة رغم حجم الكارثة.

بدوره دعا رئيس مؤتمر الإدارات المحلية والإقليمية بمجلس أوروبا، ليندرت فيربيك، في كلمة له، للمساهمة في السوق الخيري وحركة التضامن مع تركيا.

من جانبه، قال رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تيني كوكس، إن الكلمات عاجزة عن وصف الألم الذي شعر به عندما شاهد مشاهد الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

وشدد على أن الجمعية البرلمانية ستبذل ما بوسعها للوقوف إلى جانب تركيا في هذه الفترة الصعبة.