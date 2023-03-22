إصابة شرطي ألماني في عمليات ملاحقة لعناصر "خلية الرايخ" المتطرفة

أصيب عنصر من الشرطة الألمانية بجروح صباح اليوم خلال عمليات ملاحقة تجريها السلطات في عموم البلاد لعناصر خلية الرايخ اليمينية المتطرفة.

وقالت صحيفة "ذا لوكال ألمانيا" الأوروبية إن شرطيا أصيب بسبب طلق ناري أثناء عملية الملاحقة التي تنفذها السلطات الألمانية في إطار التحقيقات في خلية الرايخ.

وأوضحت أن الشرطة كانت تفتش منزلا في ولاية بادن فورتمبيرغ غربي البلاد، صباح الأربعاء، في إطار تحقيقاتها في الحركة اليمينية المتطرفة عندما وقع الهجوم.

وقالت متحدثة باسم المدعي العام لـ"تسايت أونلاين" المحلية إن البحث لم يكن موجهًا ضد متهم في التحقيق، ولكن ضد شاهد عيان، ويشتبه في أن الرجل أطلق النار وتم اعتقاله في الموقع.

ويتعامل المدعي العام الفيدرالي مع الحادثة الآن على أنها شروع في القتل ويتولى التحقيق مع المشتبه به.

وأفادت عدة مصادر إعلامية ألمانية أنه جرت عمليات تفتيش في 19 مبنى في 7 ولايات اتحادية وفي سويسرا أيضا كجزء من مداهمات صباح الأربعاء.

وفقًا لصحيفة دير شبيغل، تم تفتيش 22 عقارًا في جميع أنحاء ألمانيا، بما في ذلك برلين وسينغين، بحسب متحدث باسم وزارة الداخلية في هانوفر.