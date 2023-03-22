مجهول يحاول حرق مسلم أمام مسجد في برمنغهام وسط إنكلترا

أصيب رجل بحروق جراء استهدافه لدى خروجه من مسجد في برمنغهام وسط إنكلترا مساء الإثنين، وفق ما أعلنت السلطات البريطانية الثلاثاء مشيرة إلى أنّها أوقفت مشتبهاً به وأنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق.

وقالت شرطة "ويست ميدلاندز" إنّ الهجوم وقع بُعيد الساعة 19:00 بالتوقيت المحلّي في حيّ إيدغباستون، وأنّ الضحية كان قد خرج لتوّه من مسجد "دودلي رود" حين باغته المهاجم بأن سكب عليه سائلاً سريع الاشتعال، لم يحدَّد نوعه بعد، وأضرم النار فيه.

وأضافت أنّ الضحية نقل إلى المستشفى حيث تبيّن أنّه أصيب بجروح خطرة في الوجه، لكنّ حياته ليست في خطر.

وأوضحت أنّها ألقت القبض على مشتبه به بعد أن تعرّف عليه رجال الشرطة.

من جهته قال المسؤول في الشرطة ريتشارد نورث "نحن نتعامل مع هذه القضية ببالغ الجدية... نحن لا نستبعد أيّ احتمال حول دوافع الجاني، ولن نخمّن أكثر في هذه المرحلة".

وأوضح نورث أنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية التي تذكّر وقائعها بهجوم آخر مماثل وقع في لندن في نهاية شباط/فبراير.

وأضاف "تحدّثت مع الناس هذا الصباح وأعرف مدى قلقهم وأنّهم ينتظرون إجابات".

وينصبّ اهتمام المحققين خصوصاً على ما إذا كانت هناك أيّ صلة بين هذا الهجوم وذاك الذي وقع في منطقة إيلينغ في غرب لندن في نهاية شباط/فبراير وكان ضحيّته يومها رجل يبلغ من العمر 82 عاماً يقف أمام مركز غرب لندن الإسلامي.