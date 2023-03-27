رئيس اتحاد نقابات العمال: منذ هذه اللحظة لن تقلع طائرات من تل أبيب

أعلن رئيس نقابة العمال في مطار بن غوريون، بينشاس إيدان، عن وقف فوري للمغادرة في إطار الاحتجاج على خطط الحكومة للإصلاح القضائي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه قوله: "منذ هذه اللحظة لن تقلع طائرات من تل أبيب".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن إيدان: "لقد أمرت بوقف عمليات الإقلاع في المطار على الفور".

ولم يحدد سقفا زمنيا للإضراب.

ولوّح رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل "الهستدروت"، أرنون بار دافيد، الإثنين بإطلاق إضراب عام إذا لم يتراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن خطة الإصلاح القضائي

ونقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية عن بار دافيد قوله في مؤتمر صحفي بحضور رؤساء الاقتصاد: "هذا هو الوقت المناسب لكي نقول كلمتنا، هناك حد لمقدار ما يمكنك الوقوف به".

وأضاف: "حاولت تجنب الإضراب والإغلاق، لكن لا يمكننا البقاء في مواجهة هذا الاستقطاب".

ونقل عنه موقع "تايمز أوف إسرائيل" قوله في ذات المؤتمر: "نحن جميعا قلقون بشأن مصير إسرائيل، ومعا نقول، كفى.. في حال الإضراب ستغلق المراكز التجارية والمصانع".

وأورد الموقع: "قال بار ديفيد إن الإضراب سيبدأ في أقرب وقت، إذا لم يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم وقف الإصلاح القضائي".

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير، الحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية المثير للجدل.

وشهدت إسرائيل احتجاجات ليلية استمر زخمها حتى ساعات فجر اليوم.

ومنذ قرابة 12 أسبوعا، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يوميا ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.