أوكرانيا تسقط 14 مسيرة إيرانية أطلقتها روسيا

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، إسقاط 14 مسيرة إيرانية، من أصل 15، أطلقتها روسيا باتجاه مناطق متفرقة من البلاد.

وأفاد تقرير صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية أطلقت مساء الاثنين 15 مسيرة انتحارية إيرانية من طراز "شاهد 136" استهدفت أراض أوكرانية متفرقة، بحسب وكالة "أوكرين فورم" المحلية.

وأوضحت الهيئة أن القوات الأوكرانية نجحت في تدمير 14 من المسيرات الإيرانية، مشيرة إلى أن المسيرات استهدفت مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، وفق الوكالة.

وتتهم كييف طهران بتزويد موسكو بمسيرات لاستخدامها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه إيران باستمرار.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.