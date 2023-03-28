المسلم حمزة يوسف أول رئيس وزراء مسلم في تاريخ المملكة المتحدة

أصبح الزعيم الجديد للحزب الوطني الاسكتلندي، حمزة يوسف، أول رئيس وزراء مسلم في البلاد بعد تصويت البرلمان.

وفاز يوسف خلال عملية التصويت التي جرت في البرلمان، الثلاثاء، بأغلبية 71 صوتا.

وانتخب يوسف، الإثنين، رئيسا للحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم، خلفا لنيكولا ستارجون التي استقالت في مارس/آذار الماضي من منصب رئاسة الوزراء وكذلك قيادة الحزب.

وبوصول يوسف إلى منصب رئيس وزراء اسكتلندا، بات أول شخص من أقلية عرقية يتولى هذا المنصب في إحدى الحكومات المفوضة التابعة للمملكة المتحدة، وأول مسلم يقود أيضا حزبا كبيرا في البلاد.

وانضم يوسف إلى الحزب الوطني الاسكتلندي في عام 2005، و كان أيضا أول وزير من جنوب آسيا، وأول وزير مسلم في مجلس الوزراء يخدم في الحكومة الاسكتلندية.

وفي مايو/ آيار2011 ، تم انتخاب يوسف لعضوية البرلمان الاسكتلندي كعضو إضافي لمنطقة غلاسكو عندما كان عمره 26 عاما، ليصبح آنذاك أصغر نائب ينتخب لعضوية البرلمان الاسكتلندي.