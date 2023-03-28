بسبب زلزال تركيا وسوريا.. مئات الآلاف يفقدون وظائفهم في المناطق المنكوبة

دعت منظمة العمل الدولية إلى تقديم الدعم العاجل لمئات الآلاف من العمال الذين فقدوا أعمالهم بعد كارثة الزلزال في تركيا وسوريا.

وتوقعت المنظمة أن نحو 828 ألف عامل في البلدين فقدوا مصدر دخلهم عقب الكارثة التي حدثت في 6 شباط/ فبراير الماضي، بحسب تقرير نشرته الثلاثاء.

وأشارت البيانات الأولية للمنظمة أن 658 ألف عامل فقدوا مصدر دخلهم في تركيا إثر الزلزال.

وذكرت المنظمة أن هؤلاء العمال المتضررين يواجهون خسائر في الدخل يزيد متوسطها عن 230 دولارًا شهريًا لكل منهم طالما لم يجدوا عملا.

وفي سوريا فقد 170 ألف شخص وظائفهم بسبب الزلزال، بحسب تقديرات المنظمة.

وقال المدير العام للمنظمة جيلبرت هونغبو إن توفير فرص عمل "أمر ضروري للاستجابة الفعالة والشاملة لهذه الكارثة".

ولفت إلى أنه لا يمكن للناس أن يبدأوا في إعادة بناء حياتهم إلا إذا استعادوا مصدر رزقهم.