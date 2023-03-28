رجل يقتل شخصين طعناً في مركز إسلامي في البرتغال

أطلقت الشرطة البرتغالية النار على رجل طعن شخصين حتى الموت في مركز إسلامي في مدينة لشبونة، وفق إعلان لرئيس الوزراء البرتغالي الثلاثاء.

وصرح رئيس الوزراء أنطونيو كوستا للصحفيين أن الحادث "عمل إجرامي" وإن شخصين لقيا حتفهما في الحادث الثلاثاء.

أضاف كوستا إن المهاجم يرقد في المستشفى.

وقال كوستا دون الخوض في التفاصيل "كل شيء يشير إلى أن هذا حادث فردي".

وذكرت الشرطة في بيان، أنها أطلقت النار على رجل يشتبه في طعنه شخصين حتى الموت في مركز للمسلمين بمدينة لشبونة، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وأوضح البيان أنه "تم استدعاء الشرطة إلى المركز الإسلامي حيث واجهت مشتبها به مسلحا بسكين كبيرة".

وأشار إلى أن "رجال الشرطة أمروه بالاستسلام لكنه تقدم نحوهم فقاموا بتحييده"، وفق الوكالة.

وحسب البيان، تم نقل المشتبه به إلى مستشفى لشبونة لتلقي العلاج.