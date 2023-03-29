إسرائيل تطلق قمرًا عسكريًا تجسسياً بقدرات متقدمة

أعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية إطلاق قمر جديد للتجسس بقدرات تصوير متطورة، فجر الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان "إن القمر الصناعي العسكري أوفيك-13 أطلق إلى المدار في الساعة 02:10 صباحا من موقع في وسط البلاد".

وتابعت أن "لا حدود لطموحات مؤسسة الدفاع الإسرائيلية ونواصل تعزيز قدراتنا بكل أبعادها في مواجهة التحديات المختلفة".

القمر "اوفيك-13" طور بالتعاون مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية المملوكة للدولة والجيش الاسرائيلي ومن المقرر نقله إلى وحدة استخبارات عسكرية بحسب الوزارة.

وقال بوعز ليفي رئيس معهد اسرائيل لصناعة الطيران والفضاء في البيان نفسه إن القمر الجديد "هو الأكثر تقدمًا من نوعه، وله قدرات رصد رادارية فريدة وسيمكن من جمع المعلومات الاستخبارية في أي طقس وأي ظروف رؤية".

انضمت إسرائيل إلى نادي الانشطة الفضائية في عام 1988 بنشر أول قمر من طراز "أوفيك".