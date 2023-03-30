أوكرانيا تنتقد تسلم روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي

انتقد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا تسلم روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال أبريل/ نيسان المقبل.

وقال كوليبا، الخميس، إن "رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي في الأول من أبريل مزحة سيئة".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "روسيا اغتصبت مقعدها (في المجلس) وتشن حربا استعمارية".

وأشار كوليبا أن "زعيم روسيا مجرم حرب مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة اختطاف الأطفال".

وأفاد وزير الخارجية الأوكراني أنه "لا يمكن للعالم أن يكون مكانا آمنا في ظل وجود روسيا بمجلس الأمن".

ويتكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضواً، منهم خمسة دائمون (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، ويتولى كل عضو رئاسة المجلس بالتناوب لمدة شهر واحد، وفقاً للترتيب الأبجدي باللغة الإنجليزية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.