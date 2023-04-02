قتيل وإصابات في انفجار عبوة ناسفة في سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا

أصيب 25 شخصاً فيما قُتل مدوّن عسكري روسي معروف بدفاعه عن الهجوم العسكري على أوكرانيا، في انفجار عبوة ناسفة داخل مقهى في مدينة سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا.

وقال بيان للجنة التحقيق الروسية المكلفة التحقيقات الرئيسية في البلاد، الأحد: "اليوم، انفجرت عبوة ناسفة مجهولة داخل مقهى في وسط سان بطرسبورغ".

وكتب حاكم سان بطرسبورغ الكسندر بيغلوف على تلغرام "قضى شخص وأصيب 25 نقل 19 منهم الى المستشفى".

ولفت المحققون الذين أعلنوا فتح "تحقيق جنائي في جريمة بواسطة أداة خطيرة"، الى أن القتيل هو "مدوّن عسكري معروف باسم +فلادلين تاتارسكي+".

واغلقت الطريق حول المبنى فيما انتشرت نحو عشرين سيارة للشرطة وستّ سيارات إسعاف وشاحنات اطفاء، وفق مراسل لفرانس برس.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للانباء عن مصدر ترجيحه أن تكون "فتاة" قد حملت العبوة الناسفة.

وأضاف المصدر "كانت العلبة تحوي تمثالا صغيرا: هدية موجّهة إلى تاتارسكي".

وروت إليسا سموتروفا التي كانت موجودة في المكان أنّ فتاة "قدّمت إليه" العلبة، ثم "وقع انفجار فجأة".

وأوضح مصدر آخر بحسب ريا نوفوستي أيضا أن الشخص المذكور كان "معروفا" لدى المدوّن وأنهما التقيا "في مناسبات"، من دون تفاصيل اضافية.

وقالت وزارة الداخلية الروسية "في الساعة 18,13 (15,13 ت غ)، تلقت شرطة منطقة فاسيليوستروفسكي معلومات مفادها أن انفجارا وقع داخل مقهى على رصيف يونيفيرسيتيتسكايا، الرقم 25".

ووقع الانفجار تحديدا في مقهى "ستريت فود بار رقم 1" الواقع على مسافة غير بعيدة من الوسط التاريخي لسان بطرسبورغ.

واضافت لجنة التحقيق الروسية أن "كل الإجراءات الضرورية تم اتخاذها لتحديد هويات الأشخاص الضالعين".

- دعم الهجوم على أوكرانيا:

ولد فلادلين تاتاسكي (40 عاما)، واسمه الحقيقي مكسيم فومين، في منطقة دونباس الأوكرانية وكان معروفا في الأوساط العسكرية في روسيا مع أكثر من نصف مليون مشترك في قناته على تلغرام.

وازدادت شعبيته على تلغرام كونه نشر خصوصا، منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، مقاطع مصورة يحلل فيها الوضع الميداني ويقدم نصائح للجنود، بحسب وكالة تاس.

وأعلن تأييده الكامل للتدخل الروسي في هذا البلد.

ومع بداية الحرب في 2014، قاتل فومين في صفوف ميليشيات انفصالية موالية لموسكو في شرق أوكرانيا، وفق قناة "فونتانكا" الإخبارية المحلية.

وذكرت مجموعة "سايبر فرونت زي" التي تسمى على مواقع التواصل الاجتماعي "جنود الإعلام في روسيا"، أنها استأجرت المقهى مساء الأحد لحدث ما.

وأضافت المجموعة عبر تلغرام "وقع هجوم إرهابي. اتخذنا بعض التدابير الامنية ولكنها لم تكن كافية ويا للأسف".

واوردت "فونتانكا" أن أقل من مئة شخص كانوا يشاركون في الحدث.

وسارع المستشار في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إلى الردّ، معتبراً أنّ "الإرهاب الداخلي (بوصفه) أداة للنضال السياسي الداخلي ليس سوى مسألة وقت".

وفي آب/اغسطس 2022، اتّهمت أجهزة الامن الروسية (اف اس بي) نظيراتها الأوكرانية بقتل داريا دوغينا، ابنة مفكر معروف قريب من الكرملين، بعدما قضت في انفجار سيارتها قرب موسكو.

لكنّ أحداثا مماثلة نادرة الوقوع في روسيا منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، قبل أكثر من عام.