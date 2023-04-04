رسمياً.. فنلندا تنضم إلى حلف الناتو

انضمت فنلندا رسميا، الثلاثاء، إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" عقب تسليم وزير خارجيتها بيكا هافيستو، معاهدة الانضمام إلى نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن في مراسم تسلم معاهدة الانضمام في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه "بتسلم وثيقة الانضمام، يمكننا أن نعلن الآن أن فنلندا هي العضو الحادي والثلاثون في حلف شمال الأطلسي"، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه تسلم أيضا بروتوكول موافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى الحلف، كآخر إجراء في عملية حصول هيلسنكي على العضوية.

وفي وقت لاحق اليوم، سيتم رفع العلم الوطني الفنلندي في مقر الناتو في بروكسل.

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