فنلندا: انضمامنا إلى "الناتو" مكسب للطرفين

قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونن، الثلاثاء، إن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" مكسب للطرفين.

جاء ذلك في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين، قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأشار كاكونن إلى أن هدف فنلندا التالي هو انضمام جارتها السويد إلى الحلف.

وأضاف: "نستثمر في دفاعاتنا لعقود ولدينا إمكانات جيدة في هذا الصدد، سنكون عضوا فعالا في الناتو".

روسيا تحذر

من جانبها، حذرت روسيا، الثلاثاء، من أن يتسبب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" في تفاقم الأزمة بالمنطقة.

وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، إن "انضمام فنلندا إلى الناتو وتحرك الحلف لرفع جاهزيته القتالية يزيد خطر تفاقم الأزمة في المنطقة"، بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأكد شويغو خلال اجتماع عسكري بالعاصمة موسكو، نقل روسيا بالفعل طائرات عسكرية إلى بيلاروسيا قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

وفي السياق، قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، في إفادة صحفية، إن توسع الناتو "يجبر روسيا على اتخاذ إجراءات مضادة لضمان أمنها من الناحية التكتيكية والاستراتيجية"، وفق موقع قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن روسيا "ستراقب عن كثب" كيف سيستغل الناتو أراضي فنلندا، وعليه سيتم تحديد الإجراءات التي تعتبرها موسكو "ضرورية".

وتابع: "سنراقب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الناتو، من حيث وضع الأسلحة والأنظمة والبنى التحتية هناك، والتي ستكون قريبة من حدودنا"، مشيراً إلى أن نشاطات حلف الناتو في فنلندا "ربما تمثل تهديدا لروسيا".

ومن المقرر أن يعلن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، في وقت لاحق اليوم، فنلندا دولة كاملة العضوية في الحلف العسكري، على أن يتم رفع علمها في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل.