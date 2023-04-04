مباحثات تركية روسية حول ملفي سوريا وأوكرانيا بالعاصمة موسكو

بحث نائب وزير الخارجية التركي بوراك أق تشابار، مع نظيره الروسي سيرغي فيرشينين، الشأنين السوري والأوكراني في العاصمة موسكو.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أشار إلى أن اللقاء بين الجانبين جرى أمس الإثنين.

وذكر البيان أن الجانبين ناقشا أيضا قضايا إقليمية ودولية، فضلا عن مسألة المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي، وأثر على سوريا.

وأضاف البيان: "شدد الجانبان على أهمية تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة".

وأشار إلى بحث الجانبين اتفاقية الحبوب الموقعة في إسطنبول بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2022، والبروتوكول الخاص بالصادرات الزراعية بين روسيا والأمم المتحدة.

وأكد أن تنفيذ كلا الاتفاقيتين بشكل كامل سيساعد في تقليل تهديدات الأمن الغذائي العالمي ودعم الدول الأكثر ضعفا في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.