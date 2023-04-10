اليونان تشتري من إسرائيل صواريخ مضادة للدبابات بقيمة 400 مليون دولار

اشترت اليونان من إسرائيل صواريخ موجهة مضادة للدبابات بقيمة 370 مليون يورو (نحو 403 ملايين دولار)، وفق ما كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان، إن اليونان أبرمت اتفاقا لشراء صواريخ "سبايك" الموجهة المضادة للدبابات التي تصنعها شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت أنه وقع الاتفاق مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زامير ومدير المديرية العامة للاستثمارات الدفاعية والأسلحة اليونانية، الأدميرال أريستيديس أليكسوبولوس.

وتابعت: "تقدر قيمة الاتفاقية بحوالي 370 مليون يورو (نحو 403 ملايين دولار)".

وأشارت إلى أن "صواريخ سبايك الموجهة المضادة للدبابات هي صواريخ كهربائية بصرية مبتكرة ودقيقة تتضمن تقنيات متطورة".

وقالت الوزارة: "يمكن إطلاق صواريخ سبايك من حوالي 45 منصة من البر والجو والبحر. وتستخدمها حوالي 40 دولة حول العالم، بما في ذلك 19 دولة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

ولم بصدر تعقيب فوري من أثينا حول ما أورده البيان الإسرائيلي.