هولندا.. أزهار التوليب تزين أحياء أمستردام

تزينت العديد من أحياء العاصمة الهولندية، الإثنين، بزهور التوليب في النسخة التاسعة من "مهرجان أمستردام للتوليب" التي تحتفل به البلاد كل عام.

وأفادت المسؤولة الإعلامية عن المهرجان ماريكي كلوسترز، أن المهرجان يقام سنويا من 2015.

وأوضحت أن هدف المهرجان هو إمكانية رؤيتها من قبل جميع الناس في الشوارع بدلا من عرضها فقط في الحدائق ومناطق الجذب السياحي.

وأضافت أن أولويتهم هي تمكن سكان أمستردام من الاستمتاع بمشاهدة الأزهار الملونة والاعتياد عليها دون حصرها للسياح والزوار.

وذكرت أنه سيتم عرض مئات الآلاف من أزهار التوليب في 75 نقطة في العاصمة لغاية نهاية أبريل/ نيسان الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنّ الموطن الأصلي لزهرة التوليب هي تركيا، إلا أنّه أصبحت رمزا هولنديا وقيمة اقتصادية لهم؛ حيث يتم زراعة أكثر من 4 مليارات بصيلة، يتم تصدير نحو نصفها.