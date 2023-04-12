موسكو: احتمال تمديد اتفاقية شحن الحبوب "ضئيل"

قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن تمديد اتفاقية شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا عبر البحر الأسود "يبدو ضئيلاً في الوضع الراهن".

وعزا بيسكوف، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، ذلك إلى أن الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقية شحن الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الآن.

وأضاف: "الجزء المتعلق بروسيا لم يتم تنفيذه، ولا يمكن لأي اتفاق أن يقف على ساق واحدة بل يجب أن يقف على ساقين، وبهذا الصدد فإن إمكانية تمديد الاتفاق ضئيلة في الوضع الحالي".

وأشار متحدث الرئاسة الروسية أن بلاده تدرك المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لتفعيل الجزء المتعلق بروسيا من الاتفاقية.

والجمعة، هدّدت روسيا بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية إذا لم يتم تخفيف القيود المفروضة على صادراتها من الأسمدة والمنتجات الغذائية.

وفي 18 مارس / آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوماً.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، آنذاك، إن مباحثات تركيا مع الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تمديد اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي 22 يوليو/ تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

ومنتصف مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أنه منذ إبرام اتفاقية إسطنبول مطلع أغسطس/ آب 2022، تم شحن 24 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية.