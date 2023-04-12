موسكو تدعو إلى التحقق من صحة فيديو لقطع رأس أسير حرب أوكراني مفترض

شجب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما وصفهم "بالوحوش" الروس بعد نشر مقطع فيديو يُظهر عملية قطع رأس رجل يعتقد أنه أسير أوكراني، فيما دعا الكرملين من جانبة إلى "التحقق من صحة" التسجيل.

ونشر تسجيل الفيديو على تطبيق إنستغرام ويظهر فيه حسب كييف، جنديا روسيا يقطع رأس أسير أوكراني بسكين.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام "كم يقتل هؤلاء بسهولة". وأضاف الرئيس الأوكراني "العالم بأسره يجب أن يشاهد هذا الفيديو لإعدام أسير حرب أوكراني".

وأكد أن "هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها".

لكن الكرملين رد بالدعوة إلى التحقق من "صحة" الفيديو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "هذه بالطبع صور مروعة." وأضاف "في عالم +التزييف+ الذي نعيش فيه يجب أن نتأكد من صحة هذا الفيديو".

من جهتها، قالت بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا أنها "روعت" بعد اطلاعها على تسجيل الفيديو.

لكنها تحدثت عن تسجيل فيديو آخر يظهر "جثثا مشوهة لأسرى حرب أوكرانيين على ما يبدو"، داعية إلى أن "تكون هذه الحوادث موضع تحقيق فعلي ومحاسبة مرتكبيها".

في بروكسل، قالت متحدثة باسم منسق السياسة الخارجية الأوروبية الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيحاسب "جميع مرتكبي جرائم الحرب والمتواطئين معهم" في أوكرانيا.

وقالت نبيلة مصرالي في مؤتمر صحافي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي "ليس لديه معلومات بشأن صحة الفيديو" لكن "إذا تأكد ذلك فهو تذكير صارخ آخر بالطبيعة اللاإنسانية للعدوان الروسي".