اليونان تطلق سراح حارس المرمى الإسرائيلي المتهم بالاعتداء الجنسي على قاصر

أفرجت السلطات اليونانية الخميس عن الإسرائيلي بوريس كليمان، حارس مرمى فولوس اليوناني لكرة القدم، بعد اعتقاله مطلع الأسبوع الحالي لاعتدائه الجنسي على قاصر، وفق ما أعلن مصدر قضائي.

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وأوضح المصدر أن كليمان أدلى بشهادته أمام قاضي التحقيق الخميس وأفرج عنه بكفالة 20 ألف يورو (22 ألف دولار).

واعتقل كليمان البالغ من العمر 32 عاماً ليلة الاثنين-الثلاثاء في حانة بأحد الأحياء الراقية بأثينا بتهمة الاعتداء الجنسي على طالبة بلجيكية كانت في رحلة مدرسية إلى العاصمة اليونانية. تبع ذلك شجار مع العديد من زملاء الفتاة، كما تم القبض على زميل كليمان في الفريق البرتغالي رودريغو إسكوفال.

ويواجه كليمان في حال اتهامه بارتكاب الجريمة، عقوبة بالسجن لأكثر من 10 سنوات بموجب القانون الجنائي اليوناني.

وقد استبعد رئيس نادي فولوس أخيلياس بيوس الثلاثاء كليمان من الفريق.

وأفاد النادي الذي يحتل المركز السادس حالياً في الدوري اليوناني في بيان "تم استبعاد بوريس كليمان ورودريغو إسكوفال من الفريق، وبدأت عملية إنهاء عقديهما".

من جهته، قال بيوس الأربعاء لقناة "أيه إن تي 1 تي في" إن كليمان، وهو أب لثلاثة أطفال، كانت زوجته في إسرائيل مع طفليهما الأكبر سناً، عندما قرر ترك طفلهما الأصغر مع جليسة أطفال وسافر إلى أثينا "من أجل الاستمتاع".

ستر-جبه/م م/د ح