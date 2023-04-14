مظروف يحوي مسحوقا أبيضا غامضا يصل سفارة فنلندا بموسكو

أعلنت سفارة فنلندا في موسكو أنها تلقت مظروفا يحتوي على مسحوق أبيض وسلمته مع مظروفين مغلقين آخرين إلى السلطات للتحقيق، حسبما نقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة.

وقالت ماريا زاخاروفا على الموقع الإلكتروني للوزارة إن السفارة أبلغت بوجود ثلاثة مظاريف متطابقة موجهة إلى الملحق العسكري الفنلندي في بريد السفارة. وفتحت السفارة أحد المظاريف وعثر في داخله على مسحوق أبيض، وتم ترك الاثنين الآخرين مغلقين.

وأضافت "تم تسليم المظاريف الثلاثة بمعرفة البعثة الدبلوماسية إلى أجهزة إنفاذ القانون الروسية".

تأتي الواقعة بعد أقل من أسبوعين على انضمام فنلندا، التي تشترك في حدود طولها 1340 كيلومترا مع روسيا، إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جدير بالذكر أن فنلندا حافظت على حيادها لعقود من الزمن، لكنها سعت إلى عضوية الناتو بعد فترة وجيزة من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.