وفاة خمسة مهاجرين في حادث سير بالقرب من الحدود بين اليونان وتركيا

لقي خمسة مهاجرين ومواطن يوناني حتفهم اليوم السبت في حادث سير وقع على طريق سريع عند الحدود بين اليونان وتركيا، حسبما ذكرت الشرطة اليونانية في بيان.

وأوضحت الشرطة أن السيارة كانت تقل 10 مهاجرين وتسير بسرعة عالية على الجانب الآخر لتجنب نقطة تفتيش تابعة للشرطة واصطدمت بسيارة دفع رباعي قتل سائقها وهو يوناني يبلغ من العمر 46 عاما.

وجرح خمسة مهاجرين آخرين وسائق المركبة التي كانت تقلهم ونقلوا إلى مستشفى مجاور لتلقي العلاج، بحسب الشرطة.

ويخاطر الكثير من المهاجرين الفارّين من الحروب والفقر بحياتهم، عبر محاولة عبور أميال بحرية قليلة بين الجزر اليونانية في شرق بحر إيجه وتركيا، الواقعة في شرق البحر المتوسط.

تعرضت اليونان لانتقادات متكررة بسبب عمليات إبعاد غير قانونية مزعومة لمهاجرين إلى تركيا عند حدودها البرية والبحرية، وفقًا لشهادات ضحايا نشرتها منظمات غير حكومية.

وتبني اليونان سياجا معدنيا ضد المهاجرين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا.

وأكّد رئيس الوزراء المحافظ كرياكوس ميتسوتاكيس في وقت سابق هذا الشهر نيته تمديد هذا السياج 35 كيلومترًا إضافيًا بحلول نهاية العام، ويبلغ طوله حاليًا 37,5 كيلومترا.