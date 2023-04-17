ألمانيا تكرم أنجيلا ميركل بمنحها أعلى وسام تقديرا لإنجازاتها

يتم تكريم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل اليوم الاثنين بأعلى وسام في ألمانيا، تقديرا لإنجازاتها القياسية طوال فترة حكمها التي بلغت 16 عاما.

وسيمنح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير وسام الاستحقاق عن الإنجاز الخاص للمستشارة السابقة التي تولت منصب رئيس الوزراء لمدة أربع فترات، لتصبح ثالث زعيم سابق فقط يحصل على هذا المستوى من التميز. والاثنان الآخران هما كونراد أديناور، أول زعيم لألمانيا الغربية، وهيلموت كول، الذي قاد ألمانيا إلى إعادة التوحيد.

وميركل ( 68 عامًا)، أول امرأة تقود ألمانيا وأول مستشارة نشأت خلف الستار الحديدي في ألمانيا الشرقية الشيوعية. استقالت ميركل في ديسمبر/كانون أول 2021 مع سجل يحظى بتقدير كبير لقيادة أكبر اقتصاد في أوروبا خلال سلسلة من الأزمات، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون في منطقة اليورو وجائحة كوفيد-19.

لم تسع ميركل للحصول على فترة ولاية خامسة وأنهت فترة ولايتها كثاني أطول زعيمة في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، قبل 10 أيام من الرقم القياسي الذي حققه هيلموت كول. اجتذب إرث ميركل تدقيقًا نقديا متزايدًا منذ رحيلها، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقد دافعت بقوة عن جهودها الدبلوماسية، قائلة إن اتفاق السلام لعام 2015 حول شرق أوكرانيا أتاح لكييف وقتًا ثمينًا.

لم تعتذر عن قرارات حكومتها بشراء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي من روسيا، المورد الرئيسي للغاز في ألمانيا عندما تركت منصبها، وقالت العام الماضي إن هذه القرارات كانت منطقية "من منظور ذلك الوقت".

ظلت ميركل متوارية عن الأضواء نسبيًا منذ تنحيها وبعيدة عن الصراع السياسي الحالي. ومن المتوقع أن يحضر خليفتها أولاف شولتزس مراسم تكريمها الاثنين.