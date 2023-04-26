الشرطة الألمانية توقف شاحنة تحمل 29 سوريا بالقرب من الحدود مع بولندا

قالت الشرطة الألمانية إن شاحنة صغيرة تقل 29 مهاجرا سوريا اصطدمت بسيارة شرطة على الطريق بينما كان الضباط يحاولون إيقافها بالقرب من الحدود الألمانية مع بولندا.

وأضافت الشرطة الاتحادية في بيان اليوم الأربعاء أن ضباطا لاحظوا مرور الشاحنة بسرعة، وكادت تتسبب في حادث بالقرب من مدينة غورليتس مساء الثلاثاء.

وكان الباب الخلفي للشاحنة المسجلة لدى المجر مفتوحا في وقت ما، ولاحظ الضباط وجود أشخاص في الداخل.

حاولت الشرطة إيقاف الشاحنة وهي تتجه نحو ماركرسدورف، التي تبعد بضعة كيلومترات إلى الغرب.

انطلقت سيارة شرطة إلى الطريق ولحقت بالشاحنة، بينما توقفت الشاحنة وحاول السائق الفرار سيرا على الأقدام.

وقالت الشرطة إن السائق اعتقل بعد أن أبدى "مقاومة كبيرة".

عثر الضباط على 13 رجلا و6 سيدات و10 أطفال سوريين داخل الشاحنة.

وأضافت الشرطة أن السلطات تحقق في المسار الذي سلكه السوريون، لكن الأدلة تشير إلى أنهم قدموا عبر طريق البلقان الذي يستخدمه الكثير من المهاجرين.

كما ذكرت أن السائق، 50 عاما، أبلغ السلطات أنه فلسطيني، لكن يعتقد أنه سوري.

يخضع السائق للتحقيق للاشتباه في تهريبه أجانب إلى ألمانيا، ومقاومة الشرطة والتدخل في حركة المرور بشكل خطير.

لم تدل الشرطة بأي معلومات عن هوية السائق حتى الآن.