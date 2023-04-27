بوتين يشيد بانضمام تركيا إلى نادي الدول المتطورة في مجال الطاقة النووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تركيا ستغدو دولة تمتلك الطاقة النووية التي تعد من أقل مصادر الطاقة تكلفة في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبر اتصال مرئي، الخميس، بمناسبة الاحتفال بتزويد محطة "أق قويو" التركية بوقود نووي لأول مرة، برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح بوتين أن محطة "آق قويو" النووية بولاية مرسين جنوب تركيا من أكبر المشاريع المشتركة في تاريخ العلاقات التركية ـ الروسية.

وبيّن أن الرئيس أردوغان والحكومة التركية يظهران مدى الخدمات المقدمة لتنمية اقتصاد البلاد.

وأشار إلى أن افتتاح محطة أق قويو في مئوية جمهورية تركيا تحقق بفضل نجاحات الرئيس أردوغان الشخصي.

ولفت إلى أنه عقد اتصالا هاتفيا موسعا مع أردوغان في وقت سابق اليوم تناولا فيه العلاقات الثنائية، وعلى رأسها محطة "أق قويو" للطاقة النووية.

وأضاف أن روسيا ستظل من مصدري الغاز الطبيعي لتركيا، لافتا إلى أنه من المتوقع انخفاض كميات الغاز المصدر لدى تشغيل محطة "أق قويو" باستطاعتها القصوى.

وأكد عزم روسيا على تعزيز التعاون لتصدير الغاز الطبيعي إلى دول ثالثة، قائلا "إن مقترح إنشاء مركز إقليمي في تركيا لتوزيع الغاز يندرج تحت هذه المساعي".

وأفاد أن انضمام تركيا إلى نادي الدول المتطورة في مجال الطاقة النووية في مئوية تأسيس الجمهورية يحمل دلالات رمزية للغاية.

وأوضح أن إجمالي سعة الوحدات الأربع في محطة "أق قويو" يبلغ 4 آلاف و800 ميغا واط، مضيفا أن عدد العاملين فيها يقارب 30 ألفا، ثلثاهم من الأتراك.