قلق في إسرائيل من لجوء واشنطن لمخزونات الأسلحة الاحتياطية المخزنة على أراضيها

حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من تضاؤل الذخائر الأمريكية المخزنة في إسرائيل بسبب حرب أوكرانيا وأنه من غير الواضح متى سيصار إلى تجديدها.

فقد أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" الخميس، بأن المستودعات التي تخزن الذخائر الأمريكية في إسرائيل تم استغلالها جزئيًا من أجل مساعدة أوكرانيا.

وأضافت: "تم تحديد المستودعات رسميًا كمرافق تخزين عسكرية أمريكية، وبالتالي تتمتع بالحصانة الدبلوماسية بموجب الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل".

وتابعت: "كان الفهم الضمني بين إسرائيل والولايات المتحدة على مدى عقود عديدة هو أن الذخائر هناك ستخصص لإسرائيل في أوقات الطوارئ إذا واجهت هجوما كبيرا مثل حرب يوم الغفران عام 1973".

ونقلت عن مصادر إسرائيلية، لم تسمها، إنه "تم شحن بعض الذخائر في الأشهر الأخيرة عبر ميناء أسدود، بشكل أساسي أيام السبت، لتجنب لفت انتباه وسائل الإعلام".

وأضافت المصادر: "استمرت الشحنات من إسرائيل، والتي بدأت في ظل رئاسة الوزراء (المتعاقبة) بين يائير لابيد ونفتالي بينيت، حتى الأسابيع الأخيرة".

وتابعت: "إن سبب استغلال تلك الذخائر هو النقص المستمر في المخزونات الاحتياطية لدى الغرب في أعقاب القتال المستمر في أوكرانيا".

وسبق لإسرائيل أن أقرت بنقل أسلحة من المخازن الأمريكية لديها إلى أوكرانيا، مبينةً أن القرار أمريكي وليس إسرائيلي إذ تكتفي تل أبيب بتقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي، لم تسمه، إن "البيت الأبيض اتخذ قرارًا بتحويل الموارد خارج إسرائيل إلى جبهة أخرى، لكن في ضوء الوضع الأمني الهش لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، قد يكون لذلك آثار أخرى".

وقال وزير إسرائيلي سابق، لم تسمه الصحيفة: "هذه مخزونات إسرائيل الاحتياطية لأوقات الحرب".

وأضاف: "لهذه الخطوة تأثير أكبر في ضوء التهديدات التي تتعرض لها إسرائيل في عدة جبهات".

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولا أمريكيا، لم تسمه، أشار إلى انه "لا يزال من غير الواضح متى سيتم إعادة تخزين الاحتياطات".

وأضاف المسؤول أن "هذا يعتمد على وتيرة التصنيع في الولايات المتحدة. التغيير هو أيضًا جزء من محور الولايات المتحدة تجاه الصين وأوكرانيا، الأمر الذي جعل واشنطن تضع تركيزًا أقل على الشرق الأوسط".

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي تأكيده لهذه المعلومات، وقال الأخير إن "المعدات الأمريكية المخزنة في إسرائيل تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأمريكية، بناء على طلب أمريكي".

وكانت إسرائيل قد لوحت خلال الأسابيع الأخيرة بتوجيه ضربات عسكرية إلى كل من قطاع غزة ولبنان مع استمرار هجماتها في سوريا.