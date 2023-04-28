بارقة أمل أمام المواطنين الأتراك في ألمانيا وسط خطط لإصلاح قانون الجنسية

هاجر سينر سارجوت من تركيا إلى ألمانيا منذ أكثر من 60 عامًا. يجيد اللغة الألمانية ومتزوج من امرأة ألمانية؛ ومع ذلك، لم يحصل على الجنسية من وطنه الذي تبناه لأن ذلك سيعني التخلي عن جواز سفره التركي.

لكن هذا الأمر يمكن أن يتغير.

الإصلاحات قيد الدراسة يمكن أن تنهي قوانين الجنسية المقيدة في ألمانيا وتفتح الباب أمام الناس من المزيد من البلدان ليصبحوا مواطنين مزدوجين، بما في ذلك من الجالية التركية الكبيرة.

وقال سارجوت لوكالة فرانس برس من منزله في فرانكفورت "كثيرا ما كنت أفكر في الحصول على الجنسية الألمانية لكنني كنت أتأخر دائما لأنني سأضطر للتخلي عن الجنسية التركية".

"لم أكن أريد أن أفعل ذلك".

يقول المتقاعد، وهو مؤسس TGD، وهي مجموعة غير ربحية تدافع عن المجتمع التركي في ألمانيا، إنه "غاضب" لأن التغيير كان بطيئًا للغاية لكنه متفائل بإمكانية حدوثه أخيرًا.

قال وهو أب لطفلين، وقضى سنوات رئيسا لقسم في مركز تعليمي: "ستكون خطوة جيدة، ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن للبلد نفسه".

وتشارك الحكومة الائتلافية الألمانية في محادثات حول الخطط مع مؤشرات إيجابية على إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا.

تدفق "العمال الضيوف":

وصل سارجوت إلى فرانكفورت عام 1959 قادما من اسطنبول للدراسة، قبل عامين من توقيع اتفاق مهد الطريق لعدد كبير من الأتراك للانتقال للعمل في ألمانيا.

كانت ألمانيا لا تزال تقف على قدميها بعد الحرب العالمية الثانية وتحتاج بشدة إلى العمالة في العديد من المجالات لإعادة بناء المدن المدمرة، والعمل في أحواض بناء السفن، وأعمال الصلب، ومصانع السيارات.

بالإضافة إلى تركيا، أبرمت برلين صفقات مع دول أخرى لجلب ما يسمى "العمال الضيوف" على أساس مؤقت، بما في ذلك إيطاليا وتونس واليونان.

ذهب حوالي 870.000 تركي إلى ألمانيا بموجب الاتفاقية، التي استمرت حتى عام 1973. انتهى الأمر بمئات الآلاف من الأتراك، مما أدى إلى تغييرات اجتماعية وديموغرافية كبيرة في أكثر دول أوروبا سكانًا.

كان الوافدون الجدد يتمتعون بحقوق قليلة في الأيام الأولى وواجهوا معاملة سيئة، وفقًا لسارجوت، الذي شارك بشدة في القتال لتحسين أوضاع مواطنيه.

تحسن الوضع على مر السنين وجلب الكثيرون عائلاتهم إلى ألمانيا، لكن الطريق إلى الجنسية ظل صعبًا.

كان عليهم أن يتعلموا اللغة الألمانية بمستوى جيد، وأن يثبتوا أنهم اندمجوا في المجتمع والأهم من ذلك، التخلي عن جنسيتهم التركية، وهو أمر مؤلم للكثيرين الذين ما زالوا يتمتعون بعلاقات قوية مع وطنهم.

ظل المحافظون بزعامة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل على مدى عقود متشككين في رفع الحواجز أمام المواطنة، بحجة أن القواعد المتساهلة لن تؤدي إلى اندماج الوافدين الجدد في المجتمع.

قانون المواطنة الحديث:

لكن الحكومة الائتلافية الألمانية التي تولت السلطة عام 2021 وتضم الحزب الديمقراطي الاجتماعي اليساري وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي تعهدت بصياغة "قانون مواطنة حديث".

من شأن مشروع قانون قيد الدراسة أن يفتح الطريق أمام معظم الأجانب ليصبحوا مزدوجي الجنسية، ويقتصر بشكل عام على مواطني الاتحاد الأوروبي والسويسريين في الوقت الحالي.

تشمل الإصلاحات المخطط لها أيضًا خفض عدد سنوات الإقامة اللازمة للتجنس من ثمانية حاليًا إلى خمس سنوات وحتى ثلاث سنوات في بعض الحالات.

للمساعدة في دمج هؤلاء من جيل "العامل الضيف"، سيتم تخفيف متطلبات اللغة وهي حجر عثرة لبعض المهاجرين الأكبر سنًا الذين اختلطوا قليلاً خارج مجتمعاتهم -.

قد يكون التأثير على المجتمع التركي هائلاً، إذ سيؤثر على ما يصل إلى مليون شخص، وفقًا لـ TGD.

وفقًا للإحصاءات، يبلغ عدد سكان ألمانيا حوالي 84 مليون نسمة، ويقطنها حوالي 2.8 مليون شخص من أصول تركية.

هناك أيضا اعتبارات اقتصادية. إذ يحاول أكبر اقتصاد في أوروبا جذب العمال الأجانب لسد النقص الحاد في العمالة وهو حريص على جعل نفسه وجهة أكثر جاذبية.

كان الحزب الديمقراطي الحر قد أعرب في البداية عن تحفظاته من الخطط، إنما ظهرت مؤخرًا بوادر على إحراز تقدم.

في مقابلة حديثة مع مجموعة RND الإعلامية، أوضح وزير العدل ماركو بوشمان من الحزب الديمقراطي الحر بعض مطالب حزبه لكنه قال أيضًا إنه "متفائل" بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريبًا.