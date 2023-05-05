في سابقة تاريخية.. محاكمة متهم بتمويل "بي كي كي" الإرهابي في السويد

في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، أعلنت السويد محاكمة متهم بجمع الأموال والأتاوات لصالح تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وذكرت الإذاعة الحكومية السويدية "SR"، أن المتهم سيحاكم خلال أسابيع، دون تحديد موعد معين.

ونقلت الإذاعة السويدية عن النائب العام هانس أهرمان، قوله إن "بي كي كي" الإرهابي يواجه تهماً بجمع الأموال من الأفراد عبر التهديدات والاستفزازات، وهي متورطة في فعاليات منظمة بهذا الخصوص.

وأضاف النائب العام أن أحد أنصار "بي كي كي" المتهم بجمع الأموال والأتاوات لصالح التنظيم، ستتم محاكمته خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد "أهرمان" على ضرورة معاقبة تمويل الإرهاب بأشد العقوبات، مشيراً إلى تورط "بي كي كي" الإرهابي في 54 حادثة عنف فقط خلال العام الماضي.

وبحسب الإعلام السويدي، فإن المتهم المزمع محاكمته ألقي القبض عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال محاولته جمع الأتاوات لصالح "بي كي كي" من أحد مطاعم السويد.