أنصار "بي كي كي" الإرهابي يعتدون على مراقبي مركز اقتراع في أمستردام

تعرض مراقبو صناديق اقتراع بالعاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، لاعتداء أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، بعد انتهاء التصويت في الانتخابات التركية للمقيمين بالخارج.

وذكرت وكالة الأناضول، أنه أثناء إغلاق صناديق الاقتراع في مركز الراي للمؤتمرات بأمستردام، هاجمت مجموعة من الأشخاص بينهم من لا يحمل الجنسية التركية ومراقبي الاقتراع عن حزب اليسار الأخضر، مراقبي تحالف الشعب بقيادة حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية".

وقبيل انتهاء عملية التصويت بفترة وجيزة، تجمع أنصار "بي كي كي" الإرهابي وقاموا باعتداءات لفظية وجسدية لمراقبي تحالف الشعب.

وواجهت قوات حفظ النظام صعوبة في ضبط الوضع، إلى حين تدخل أعداد كبيرة من رجال الشرطة لإبعاد أنصار "بي كي كي" عن المنطقة.

وأطلق أنصار "بي كي كي" هتافات مؤيدة للتنظيم الإرهابي وزعيمه عبدالله أوجلان.

وتوافد إلى مقر مركز الراي للمؤتمرات عدد من سيارات الإسعاف وقدموا الاسعافات الأولية للمصابين من مراقبي تحالف الشعب.

وكان مجموعة من أنصار حزب اليسار الأخضر اعتدوا بالضرب يوم 29 أبريل/ نيسان الفائت على مراسل قناة "A Haber" التركية فاتح أوزيار.

والأحد، اختتمت في عدة دول، عملية التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، التي بدأت في 27 إبريل/ نيسان الماضي، للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود البلاد.