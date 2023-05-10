إيطاليا تفكك شبكة ضخمة لتهريب المهاجرين من الشرق الأوسط

أعلنت الشرطة الإيطالية تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين من تركيا واليونان إلى شمال أوروبا عبر إيطاليا،مؤكدة القبض على 29 شخصًا متهمين بالعمل للشبكة.

وقالت لشرطة كالابريا في أقصى جنوب شبه الجزيرة، إن التحقيق فتح في 2018 وسمح بكشف النقاب عن "مجموعة إجرامية تضم مواطنين من الشرق الأوسط معظمهم من كردستان العراق"، ولها فروع تنشط في اليونان وإيطاليا وتركيا.

وقال فرانشيسكو ميسينا أحد كبار مسؤولي الشرطة الإيطالية إن الأخيرة تعاونت في هذه التحقيقات مع إنتربول ويوروبول وقوات الأمن التركية واليونانية والبلجيكية والألمانية والسويسرية والبريطانية والمغربية.

وأوردت الشرطة في بيان إن المهاجرين كانوا يدفعون سبعة الى 15 ألف يورو لقاء "رحلتهم" إلى أوروبا، وكانوا يسددون دفعة أولى من هذا المبلغ لفرع المنظمة الإجرامية في ولاية أقسراي (وسط تركيا) الذي كان يتولى نقلهم إلى اليونان، وخصوصا إلى ميناء سالونيك ثم إلى أثينا وباتراس ومنها كانوا ينقلون في قوارب شراعية.

وكان المهربون يتولون أيضا نقل مهاجرين مباشرة من السواحل التركية، غالبًا من إزمير، الى جنوب إيطاليا.

كان طاقم هذه المراكب الشراعية مكونًا من أوكرانيين أو رعايا من دول الاتحاد السوفياتي سابقا، وفقًا للشرطة.

وتابع المصدر نفسه "بمجرد اقتراب المهاجرين من الشواطئ الإيطالية كان يجري الاتصال بأعضاء الفرع الإيطالي (من المجموعة الإجرامية) الذين كانوا يساعدونهم للوصول إلى شمال إيطاليا مقابل مبلغ يراوح بين 500 و600 يورو".

نقل المهاجرون أولاً إلى ميلانو أو تورينو (شمال) ثم إلى تريستي (الحدود الشرقية) أو فينتيميليا (الحدود الفرنسية الإيطالية) حيث عبروا الحدود في شاحنات أو قطارات أو سيارات أجرة.

ومن لم يتمكنوا من دفع تكاليف مراحل معينة من رحلتهم ظلوا عالقين، وطلب أعضاء الشبكة منهم الاتصال بأسرهم في بلدانهم الأم للحصول على الأموال اللازمة.

وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام وفقًا لوزارة الداخلية الإيطالية، أي ما يقارب أربعة أضعاف العدد الذي وصل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.