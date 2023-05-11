انفجار ضخم يهز وسط ميلانو الإيطالية

وقع انفجار ضخم، الخميس، وسط مدينة ميلانو، ثاني أكبر مدن إيطاليا من حيث عدد السكان بعد العاصمة روما.

ونشرت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة تظهر تصاعد الدخان لمستويات مرتفعة من منطقة "بورتا رومانا" بوسط ميلانو.

وأفاد موقع "Ultimora" المحلي باحتراق عدد من السيارات كانت في محيط موقع الانفجار، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن ملابسات الواقعة.

ولم تعلن السلطات الإيطالية حتى الساعة (10:25 ت.غ) عن الحادث، كما لم تشر إلى أي إجراءات أمنية في منطقة "بورتا رومانا".

فيمتا ذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" المحلية أن الانفجار وقع في عربة تحمل أسطوانات غاز.

وأشارت لتوجه رجال الإطفاء إلى مكان الحادثة لإخماد الحريق، مؤكدة إغلاق مركز طبي ومدرسة في محيط المكان.