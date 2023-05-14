موسكو تعترف بمقتل اثنين من قادتها العسكريين على الجبهة في أوكرانيا

قتل قائدان عسكريان روسيان على الجبهة في أوكرانيا وفق ما أعلنت موسكو اليوم الأحد، فيما تندر الإعلانات من هذا القبيل من القيادة العسكرية منذ دخول روسيا الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف في مؤتمره صحافي أن الكولونيلين فياتشيسلاف ماكاروف ويفغيني بروفكو سقطا في القتال في أوكرانيا.

واوضح أن ماكاروف قائد اللواء الرابع للبنادق الآلية، تصدى مع عناصره لـ "هجومين للعدو" قبل "إصابته بجروح خطيرة ومات أثناء إجلائه من ساحة المعركة".

أما بروفكو، نائب قائد فيلق الجيش "المسؤول عن العمل العسكري والسياسي"، فقد قتل على الجبهة "بعد إصابته بشظايا".

ويعكس هذا الإعلان من الجيش الروسي احتدام القتال في الأيام الأخيرة، فيما تقول موسكو إنها صدت هجومًا أوكرانيًا على جبهة بطول 95 كيلومترًا في شرق أوكرانيا.

لا يزال القتال محتدما في باخموت ومحيطها، وتتركز المعارك في دونباس.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن "العدو قام خلال اليوم الأخير بمحاولات مكثفة لاختراق دفاع قواتنا شمال وجنوب" باخموت.

وأكد المصدر في بيان "صد كل الهجمات".

كما أكدت وزارة الدفاع الأحد أنها "أصابت" مواقع في تيرنوبيل (غرب) وبيتروبافليفكا (وسط شرق) في أوكرانيا، تخزن فيها بصورة خاصة أسلحة غربية تم تسليمها إلى كييف.

واوضح كوناشنكوف أن الجيش الروسي "نفذ ضربة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة على القوات المسلحة الأوكرانية وعلى مستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات عسكرية استلمتها من دول غربية" مؤكدا "إصابة جميع الاهداف".

وتيرنوبيل، الواقعة في غرب أوكرانيا بعيدًا عن خط المواجهة، هي مسقط رأس الثنائي الأوكراني "تفورتشي" الذي مثل اوكرانيا مساء السبت في مسابقة "يوروفيجن" التي أقيمت في بريطانيا.

كتب الثنائي على انستغرام أن تيرنوبيل "تعرضت لقصف روسي بينما كنا نغني على مسرح يوروفيجن عن قلوبنا الصامدة وإرادتنا العصية وعزيمتنا ...اوروبا متحدة ضد الشر من اجل السلام".

وأبلغت السلطات الإقليمية عن إصابتين في هذه الضربة الروسية على "مستودعات تابعة لشركات تجارية وهيئة دينية".