هجوم روسي استثنائي على كييف من الجو والبر والبحر

شنت روسيا هجوماً كبيراً بالصواريخ من الجو والبر والبحر على العاصمة الأوكرانية كييف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، إن الهجوم الروسي على المدينة "استثنائي في كثافته وشهد إطلاق عدد ضخم من الصواريخ الهجومية في أقصر فترة زمنية".

هذه هي المرة الثامنة خلال الشهر الحالي التي تستهدف فيها غارات جوية روسية العاصمة الأوكرانية، ما يشكل تصعيدا واضحا بعد أسابيع من الهدوء، وقبل هجوم أوكراني مضاد مترقب.

كما يأتي الهجوم الروسي بالتزامن مع اختتام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جولة أوروبية خاطفة بهدف توجيه الشكر لحلفاء بلاده الرئيسيين في زمن الحرب.

أسفرت جولة الرئيس عن حصول كييف على مساعدات عسكرية إضافية تعهد بها الحلفاء.

وقال بوبكو "حسب المعلومات الأولية، تم اكتشاف وتدمير الغالبية العظمى من أهداف العدو في المجال الجوي لكييف."

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 18 صاروخا مختلفا من بينهما صواريخ من طائرات مسيرة وصواريخ كروز وصواريخ باليستية.

وقال يوري إغنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، إن جميع الطائرات تم اعتراضها وإسقاطها.

وأضاف في بيان على (تليغرام) أن ستة صواريخ من طراز كينجال أطلقت من طائرة ميغ – 31 كيه، بينما أطلقت تسعة صواريخ كروز من سفن في البحر الأسود، وثلاثة صواريخ كروز أرضية من طراز إس -400، استهدفت كلها العاصمة.

كما ذكر أنه "بعد الهجوم الأول، أطلقت روسيا طائرات مسيرة إيرانية من طراز شاهد، وأجرت استطلاعا جويا."

تسبب حطام الصواريخ والقذائف في نشوب حريق داخل بناية غير سكنية بمنطقة سولوميانسكي، وأخمد الحريق في وقت لاحق.

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن حطام الصواريخ أشعل النار في سيارات.

وأضاف أن بعض الحطام سقط داخل حديقة حيوان، لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر.

وكتبت سفيرة بريطانيا لدى أوكرانيا، ميليندا سيمونز، في تغريدة أن وابل القصف "كان كثيفا للغاية.. الضربات واهتزاز الجدران (لم يمنحانا) ليلة هادئة بالمرة".