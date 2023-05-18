بريطانيا تشكر تركيا والأمم المتحدة على تمديد صفقة الحبوب

شكرت بريطانيا، تركيا والأمم المتحدة على جهودهما من أجل تمديد صفقة الحبوب عبر البحر الأسود للمرة الثالثة، وهي التي تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

ورحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الخميس، بتمديد الاتفاقية، داعياً روسيا إلى الالتزام بـ "التنفيذ الكامل" للاتفاق.

وقال على تويتر: "تمديد صفقة الحبوب عبر البحر الأسود، خطوة إيجابية ونشكر تركيا والأمم المتحدة على جهودهما".

وأضاف أن روسيا "يجب أن تتوقف عن استخدام الغذاء كسلاح، وأن تلتزم بالتنفيذ الكامل للاتفاق".

وأمس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصفقة تم تمديدها لمدة شهرين إضافيين.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022.

وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/ آب الماضي ، وفقا للأمم المتحدة.م تمديد الصفقة ثلاث مرات منذ توقيعها لأول مرة.

ومددت الصفقة مرتين منذ توقيعها الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ثم في مارس/آذار 2023.