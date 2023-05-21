كييف تنفي سيطرة روسيا على كامل مدينة باخموت

نفت كييف، الأحد، سيطرة روسيا على كامل مدينة باخموت الواقعة بمقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، الأحد، السيطرة على كامل مدينة باخموت، وعقب تصريح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم، بأنه "لم يتبق شيء من المدينة" وهو ما اعتبرته وسائل إعلام أنه إقرار بخسارة المدينة لصالح الجيش الروسي.

وأوضح المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرغي نيكيفوروف، على فيسبوك أن زيلينسكي لم يقر بسيطرة الروس على باخموت.

وكتب نيكيفوروف: "سؤال المراسل كان: الروس قالوا إنهم سيطروا على باخموت، وكان رد الرئيس زيلنسكي: لا أعتقد ذلك"، مضيفاً: "بهذه الطريقة نفى الرئيس الاستيلاء على باخموت".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على كامل مدينة باخموت.

وقالت الوزارة على تويتر: "نتيجة للأعمال الهجومية لوحدات فاغنر وبدعم مدفعي وجوي من الجيش الروسي، تم استكمال تحرير أرتيوموفسك(باخموت)".

وتحاول القوات الروسية منذ شهور السيطرة على باخموت، مركز النقل واللوجستيات في منطقة دونيتسك بأوكرانيا، والتي تعد جزءًا من منطقة دونباس الصناعية.