أنصار بي كي كي الإرهابي ينفذون استفزازاً ضد تركيا في العاصمة النمساوية

قام أنصار تنظيم بي كي كي الإرهابي باستخدام قصر هوفبورغ في النمسا للقيام بعمل استفزازي ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وباستخدام جهاز عرض، عرض أنصار الجماعة الإرهابية، يوم الاثنين، شعارات وصورًا مسيئة تستهدف أردوغان على واجهة قصر هوفبورغ، الذي تستخدمه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مركزاً للمؤتمرات.

عُرضت شعارات مثل "أطيحوا بالديكتاتور" و"أردوغان إلى الجحيم" على واجهة القصر، جنبًا إلى جنب مع صور مشوهة عمداً ومبعثرة تقريبًا للرئيس.

كما قام أنصار الجماعة الإرهابية بنشر صور ومقاطع فيديو عن اعتدائهم هذا على وسائل التواصل الاجتماعي.

في حملته الإرهابية التي استمرت قرابة 40 عامًا ضد تركيا، كان بي كي كي - المدرج منظمة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي - مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، بما في ذلك النساء والأطفال والرضع.

كما أن له فرعًا في شمال سوريا يُعرف باسم وحدات حماية الشعب/واي بي جي.

في الأشهر الأخيرة، تعددت الإهانات والاستفزازات ضد الرئيس التركي في العديد من البلدان الأوروبية ، فيما قدمت تركيا احتجاجات دبلوماسية قوية بعد ذلك.

كذلك، تعرض البيت التركي في مدينة نيويورك، وهو مبنى يقع مقابل الأمم المتحدة ويضم بعثات دبلوماسية تركية، لهجوم من قبل شخص أو أشخاص مجهولين يوم الأحد. وحث أردوغان الولايات المتحدة على القبض على الفور على "الإرهابي" المسؤول عن الهجوم.